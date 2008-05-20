МінАПК: дефіцит олії зберігатиметься

Цього маркетингового року, не зважаючи на очікуване збільшення світового виробництва олії на 24%, в Україні зберігатиметься її дефіцит у зв`язку зі зростанням її споживання на 26%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра аграрної політики України Ярослав ГАДЗАЛО сьогодні на Першому українському агрофорумі, організованому інвестиційною компанією Concorde Capital,.

“Можна прогнозувати, що в осяжному майбутньому зберігатиметься дефіцит подібної продукції”, - зазначив Я.ГАДЗАЛО.

За його словами, в найближчому майбутньому також слід чекати зростання попиту й, відповідно, зростання обсягів виробництва біопалива з рослинної сировини. Так, відповідно до наведених Я.ГАДЗАЛО експертних даних, щорічний приріст виробництва біопалива становитиме 6-7%.

За його словами, зростаючі світові потреби в паливі й зростаючі ціни на продовольчі товари змушують Україну планувати інтенсивніше сільгоспвиробництво.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Cargill Inc., найбільша сільськогосподарська компанія США, тимчасово припинила виробництво соняшникової олії на своїх двох заводах в Україні.

«На сьогоднішній день "Каргилл" дійсно тимчасово припинив виробництво олії на заводах у Донецьку й у Каховці. На це рішення вплинуло декілька причин: низький врожай через погані погодні умови й зниження темпів виробництва через введення квот на експорт», - повідомили УНІАН у компанії.

Нагадаємо, Cargill Inc. управляє двома заводами в Україні - в Каховці (Херсонська обл.) і Донецьку.

Довідка УНІАН. В Україні в січні-березні 2008 року вироблено 551 тис. тонн соняшникової олії нерафінованої, що на 5,8% нижче показника за аналогічний період 2007 року.

За даними Держкомстату, в березні було вироблено 169 тис. тонн соняшникової олії, що на 0,7% нижче показника лютого 2008 року й на 14,6% нижче березня 2007 року.

В Україні налічується 28 великих олійножирових підприємств. Найбільшими переробниками олійних культур є: ЗАТ «Дніпропетровський ОЕЗ» (ТМ «Олейна»), ЗАТ «Приколотнянськьй ОЕЗ» (ТМ «Стожари»), ЗАТ «Чумак», ЗАТ «Славолія», ЗАТ «Пологівський ОЕЗ» («Славія»), ВАТ «Кіровоградолія» («Благо»).

Ємність українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють у 500-600 тис. тонн на рік.