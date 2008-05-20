”Антиінфляційні” закони б`ють по малому бізнесу, а отже й по економіці

Ухвалення Верховною Радою першого антиінфляційного закону про регулювання реалізації окремих соціально значущих продуктів харчування призведе до витіснення з роздрібного ринку України дрібного торгового бізнесу.

Таку думку висловив УНІАН директор дослідницької компанії RetailStudio (Київ) Михайло ГРИЩЕНКО.

«Великі роздрібні мережі здатні реалізувати продукцію з меншими націнками за рахунок масштабів роботи, оптимізації логістики, формування вигідних умов роботи з постачальниками. Крім того, великі компанії мають можливість субсидувати збитки, понесені від продажу деяких товарів за рахунок інших товарів (наприклад, під час проведення цінових акцій). У невеликих роздрібних торговців накладні витрати більші, а можливості перехресного субсидування різних категорій товарів – менші», - вважає він.

За даними аналітика, в середньому по Україні торгова націнка на соціально значущі продукти харчування становить 10-15%. Її розмір залежить і від масштабу роздрібної мережі, і від формату магазина: у великих торгових мережах вона може становити 17%, а в «магазинах біля дому» - 40%.

За словами М.ГРИЩЕНКА, ухвалення «антиінфляційного закону» 16 травня не сприяє зниженню інфляції, зате серйозно підриває інститути роздрібного ринку.

На думку експерта, Кабмін і місцеві органи влади й так володіють достатніми повноваженнями для регулювання торгової надбавки в рамках Закону “Про ціни й ціноутворення”. Зокрема, місцеві органи влади встановлюють націнки в роздрібних мережах своїх регіонів, а Кабмін – затверджує перелік соціально значущих продуктів.

Як зазначив директор RetailStudio, ухвалення закону не приведе до зменшення товарообороту мереж, оскільки на нього неможливо вплинути адміністративними методами. Існує вірогідність, що частина обороту піде «в тінь», можливо, виникне дефіцит.

При цьому експерт не виключає можливості погіршення якості соціально значущих продуктів. Наприклад, сировину, з якої роблять хліб у Києві, вже зараз відмовляються приймати в інших регіонах країни, додав він.

М.ГРИЩЕНКО вважає, що для формування прозорих правил гри на роздрібному ринку слід створити механізм взаємодії між владою, роздробом і виробниками.

«Для України, частка цивілізованого роздробу в загальному роздрібному товарообороті якого не перевищує 15%, єдина можливість вирішити зростання цін в довгостроковій перспективі – створення прозорих інститутів розвитку роздрібної торгівлі, що дозволить прискорити розвиток роздрібних мереж і привернути сюди нових гравців. Тільки тоді в Україні складатиметься ситуація, в якій між роздрібними мережами відбуватимуться «цінові війни», як у Нідерландах або Великій Британії», - підкреслює експерт RetailStudio.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон про регулювання реалізації окремих соціально значущих продуктів харчування, на чому наполягала фракція БЮТ.

«За» ухвалення даного закону проголосував 251 народний депутат із 441, зареєстрованого в сесійному залі.

Законом визначається перелік соціально значущих товарів, до якого входять: борошно, крупи, хліб, деякі овочі, м`ясо й риба. Передбачається, що сумарна торгова націнка на ці товари не повинна перевищувати 15%. У випадку, якщо торговець порушить цю норму, на нього чекають штрафи, що стягуватимуться до місцевих бюджетів.