По всій території України буде без опадів і відносно тепло

Про це повідомляє Гідрометцентр. У повідомленні говориться, що в східних областях очікується температура від +8 до +10, в центральних - від +9 до +12, у південних - від +9 до +15, у північних - від +8 до 11.

Найтепліше буде в Криму та західних областях - від +9 до +16.

Читайте такожСиноптики розповіли, якою буде ця зима в Україні

У Києві буде без опадів, температура - від +9 до +11.