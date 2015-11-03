По всій території України буде без опадів і відносно тепло
08:26, 03 листопада 2015Суспільство
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Сьогодні на всій території України опадів не очікується, температура вдень буде від +8 до +16.
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Про це повідомляє Гідрометцентр. У повідомленні говориться, що в східних областях очікується температура від +8 до +10, в центральних - від +9 до +12, у південних - від +9 до +15, у північних - від +8 до 11.
Найтепліше буде в Криму та західних областях - від +9 до +16.
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У Києві буде без опадів, температура - від +9 до +11.
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