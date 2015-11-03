На Донеччині відкрили черговий контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду

Про це повідомляє "5 канал".

"Щоб забезпечити повноцінний контроль на цій ділянці на лінії розмежування, ми повинні на сьогодні переміститись ближче до лінії розмежування, об'єднати усі дороги, які ведуть до лінії розмежування та лінії перетину і створити умови для усіх прикордонних і митних функцій", - повідомив начальник східного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Бідило.

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"Ми пропустили за минулий тиждень більше 42 тис. осіб по Новотроїцькому, більше 43 тис. осіб оформили по Зайцево. І більше 25 тис. оформили по Гнутово. Безумовно дуже проблематично те, що насправді Тука відкрив у Станиці-Луганській перехід піший. Але дуже хотілося, щоб відкрили пункт переїзду. Тому що до половини автомобілів із Луганської області на наших пунктах пропуску в'їзду і виїзду, і це проблема", - зазначив голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський.