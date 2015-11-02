У Сватовому знайшли тіла двох саперів, які загинули в результаті пожежі на складах ЗСУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Це сапери інженерно саперного відділення з Волинської та Черкаської областей. «Бійці значилися як зниклі безвісти. Хлопців знайшли під час розчистки завалів на складах», – сказав заступник голови ОВЦА Юрій Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. Одразу стало відомо про двох загиблих військовий і - цивільного.