Вінський: якщо Одеса не віддасть аеропорт, буде ”або-або”

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ має намір розвивати аеропорт у Миколаєві, якщо Одеський аеропорт не віддадуть з комунальної у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

За словами міністра, дане питання обговорюється з мером Одеси, проте поки що позиція одеської влади залишається незмінною - вони проти передачі аеропорту в держвласність.

«Я скажу так: якщо ми не домовимося, я або зміню закон і згідно із законом він (аеропорт - УНІАН) відійде державі, або якщо не зміню закон, - то буде міжнародний аеропорт у Миколаєві збудований як альтернатива одеському», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Нагадаємо, у квітні на позачерговій сесії Одеської міськради депутатська більшість ухвалила рішення відмовитися від передачі аеропорту з комунальної власності у власність держави. При цьому депутати зазначали, що в 2007 році злітно-посадочна смуга міжнародного аеропорту «Одеса» була відремонтована за рахунок міського бюджету, на що витрачені багатомільйонні кошти з міської скарбниці.

10 квітня на зустрічі з одеськими журналістами Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що «до кінця поточного року Мінтрансзв’язку має намір вирішити питання з передачею в держвласність аеропорту «Одеса». Земля під аеропортами, аеродроми і системи безпеки, за словами міністра, повинні перебувати у власності держави. Термінали ж «на прозорих аукціонних процедурах» будуть передані у приватні руки.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України планує повернути з комунальної в державну власність 24 аеропорти. Ці плани передбачені концепцією розвитку аеропортів.

Зокрема, у держвласність планується повернути аеропорти: Донецьк, Жуляни (м. Київ), Одеса, Сімферополь, Харків, Вінниця (Гавришівка), Івано-Франківськ, Кіровоград, Миколаїв, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, Кривий Ріг, Севєродонецьк.

Крім того, концепцією передбачена необхідність зберегти в держвласності аеропорт «Бориспіль» (м. Київ), Бердянськ, Дніпропетровськ і Львів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО згоден з передачею аеродромів у державну власність.