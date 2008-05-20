Пострілом в голову в центрі Києва убитий співробітник НАНУ
21:31, 20 травня 2008Суспільство
3305 0
Інформація столичної міліції
Сьогодні ввечері у Києві, на вул. Антоновича, 4/6, пострілом у голову з вогнепальної зброї було вбито співробітника Національної академії наук України.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.
За інформацією столичної міліції, зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, які з’ясовують причини та обставини злочину.
Невідомий вистрілив у співробітника НАНУ близько 19.00, коли той ішов додому.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ, вбитому близько 50 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter