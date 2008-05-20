Тимошенко про плітки, чутки і абсолютну бєлібєрду

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує інформацію, що за розпорядженням уряду банківські установи перестануть видавати споживчі кредити населенню.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі “5-го каналу”, коментуючи подібну інформацію.

«Це абсолютна бєлібєрда. І, чесно кажучи, плітки і чутки коментувати не хочеться», - наголосила глава уряду.