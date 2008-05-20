Тимошенко відчуває, що Ющенко ”кине” парламентські домовленості

Премєр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон про обмеження торговельних надбавок в роздрібних торговельних мережах та супермаркетах.

Про це вона заявила в ефірі “5-го каналу”.

«Найгірше, що було зроблено, - це закон про Кабінет Міністрів, який був проголосований в обмін на антиінфляційні закони, був підписаний Президентом за півгодини, а той антиінфляційний закон, який обмежує націнки в роздрібних торговельних мережах, супермаркетах, то цей закон не підписаний і досі. Я відчуваю, що взагалі він може бути не підписаний Президентом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що їй соромно за голосування у парламенті за законопроект про Кабмін і антиінфляційні законопроекти. “Я, як прем’єр-міністр, мусила обмінюватися в парламенті голосуваннями: антиінфляційні закони лежали 2 місяці мертвим грузом. Це жахлива річ, мені проставили умову, що (приймається) закон про Кабінет Міністрів, де уряд практично підпорядковують Секретаріату Президента і Раді національної безпеки та оборони, а в обмін – антиінфляційні закони”, - пояснила глава уряду.