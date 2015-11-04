Керівником Національної поліції України стала Хатія Деканоїдзе

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні уряду.

Читайте такожАбромавичус про зростання економіки наступного року: мінімум 2%

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк нагадав, що згідно з законом, подання на призначення вносить він за пропозицією глави МВС Арсена Авакова.

Міністр у свою чергу заявив, що пропонує на цю посаду Деканоїдзе: "Впевнений, що це буде дуже ефективне і точне для цього часу призначення".

Члени уряду підтримали кандидатуру Деканоїдзе.

Яценюк також повідомив, що з цього приводу мав розмову з президентом України Петром Порошенком, і глава держави заявив йому, що підтримує дану ініціативу.

Хатія Деканоїдзе - екс-міністр освіти Грузії, перший ректор Поліцейської академії Грузії. Після зміни уряду і приходу команди Бідзіни Іванішвілі перейшла на викладацьку роботу, а згодом переїхала до України.