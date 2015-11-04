На Закарпатті вилучили рекордну партію контрабандних цигарок

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Як зазначається у повідомленні, 3 листопада працівники податкової міліції спільно з управлінням СБУ в Закарпатській області провели огляд території одного з приміщень у населеному пункті Виноградівського району. В результаті було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками акцизного податку України та Російської Федерації.

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Загалом у ході проведення слідчих дій вилучено підакцизних товарів – тютюнових виробів, підготовлених до контрабандного переміщення через державний кордон України, в загальній кількості 89 500 пачок.

Увесь вилучений товар оцінили приблизно в 1 млн 750 тис. грн.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до організації каналу контрабанди тютюнових виробів за кордон.

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За останні півроку - це найбільша партія контрабандних цигарок, виявлених у Закарпатській області, додали у відомстві.