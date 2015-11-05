В Сватовому знайшли склад з 170 протитанковими мінами (фото)

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 4 листопада в одному з приміщень занедбаного будинку по вул. Весела працівники Сватівського райвідділу міліції виявили 171 протитанкову міну ТМ-62м і 164 запали до них.

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Боєприпаси вилучені фахівцями ДСНС для подальшого знешкодження.

Даний факт кваліфіковано за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Вживаються заходи щодо встановлення власників вилученого.