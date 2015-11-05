У Краматорську зі снарядів, що не розірвалися, роблять урни (фото)

Про це повідомляє 6264.com.ua.

Обстріл Краматорська бойовиками так званої «ДНР» з ракетних систем залпового вогню «Ураган» і «Смерч» відбувалися ще взимку. Тоді на місцях обстрілу залишалися величезні воронки і снаряди, які не розірвалися. Близькість Краматорська від полігонів в Крейдяному кар'єрі і лінії розмежування робить місто багатим на всяке «військове добро». Українські військові спільно з співробітниками ДСНС провели розмінування території, утилізуючи небезпечні знахідки.

Більша частина різних порожніх болванок дісталася саперам МНС, після чого в Краматорську стали з'являтися незвичні за форматом смітники, дві з яких коштують в альтанці Краматорського міського управління ДСНС. Офіцери пожежної охорони знають автора «hand-made» – це їхній колега Андрій Таган, смастеривший красиві урни з елементів ракети «Ураган».

Читайте такожУ цьому році на ремонт доріг в Краматорську виділять 60 мільйонів гривень

Керівництво пожежної частини в неофіційному коментарі повідало про подібну демілітаризацію колись вибухонебезпечних предметів: «Після обстрілу міста в травні 2014 і взимку 2015 наші сапери спільно з українськими військовими витягли з землі безліч снарядів і ракет, що не розірвалися. Частина з них не представляла ніякої небезпеки та була вилучена. Прикрашаючи територію навколо частини, співробітники ДСНС збудували альтанку. Смітники стоять зараз дорого, а в нас на задньому дворі лежали порожні корпуси «Ураганів» – Андрій вибрав самі цілі, і з залишків маршового двигуна ракети зробив ось такі красиві урни».

Читайте такожУ Черкасах відкриють медичний факультет Донецького національного медуніверситету

Також краматорчани повідомляють про інші саморобні урни біля пожежних частин - на цей раз корпусом послужили закупорювання порохових зарядів 120-125 мм (калібр танка і самохідної артилерійської установки Нона-С ). Ось таким нехитрим способом рятувальники утилізують різний мотлох військового призначення і допомагають робити місто чистіше і красивіше. А міській владі показують приклад – зовсім не обов'язково розривати значні кошти з бюджету на подібні речі, досить проявити кмітливість та облагородження міста виллється в копійки.