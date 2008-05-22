Гриценко: треба розмежувати права Міноборони та Генштабу

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони просить парламент законодавчо розмежувати повноваження Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Ми рекомендуємо прийняти в цілому законопроект про розмежування функцій між Міноборони і Генштабом», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Зокрема, за його словами, йдеться про розмежування повноважень у частині управління військами, організації територіальної оборони, адміністративній частині.

А.ГРИЦЕНКО також зауважив, що пропонується законодавчо затвердити введення нового органу управління Генштабу – об’єднаного оперативного командування, до якого входять представники усіх видів Збройних Сил і яке здійснюватиме управління застосування Збройних Сил.

За словами А.ГРИЦЕНКА, раніше ці пункти були визначені лише указом Президента України.