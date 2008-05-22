Кабмін пропонує запровадити держмито при продажу нерухомості

Кабінет міністрів пропонує ввести державне мито при продажу нерухомості у розмірі 1% від вартості нерухомості, але не більш як три мінімальні зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, такі зміни до декрету Кабінету міністрів «Про державне мито», за словами міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, було схвалено на засіданні Кабміну.