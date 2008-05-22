Терьохін прогнозує подальше падіння долара до гривні

Народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН (фракція БЮТ) прогнозує, що в Україні продовжуватиметься падіння долара до гривні.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи зміцнюватиметься і далі гривня по відношенню до долара, С.ТЕРЬОХІН сказав: «так, буде укріплюватися і це абсолютно не залежить від позиції уряду, НБУ, оскільки НБУ - це лише термометр валютного ринку».

За його словами, всі прогнози міжнародних і національних експертів свідчать про те, що тенденція, яка сьогодні є, продовжуватиметься. На уточнення журналістів, як в такому випадку бути людям, у яких збереження в доларах, С.ТЕРЬОХІН відповів: «ну чого це вас обходить, ви живете в країні, де є національна валюта». Він підкреслив, що підтримує кроки НБУ, які той робить на валютному ринку, зокрема в частині зміцнення гривні.