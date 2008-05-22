У Чернівцях трьох маленьких дітей кинули в зачиненій квартирі

У Чернівцях працівники Служби у справах дітей Чернівецької міської ради, правоохоронці та рятувальники виявили трьох малих дітей, покинутих напризволяще у зачиненій квартирі на сьомому поверсі одного з будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про те, що на сьомому поверсі малюк, тримаючись за мотузку для білизни, перехилився через балкон, надійшло до Служби у справах дітей Чернівецької міської ради від сусідів. Вони також повідомили, що у згаданій квартирі діти перебувають без догляду дорослих і потребують термінової допомоги.

Міліція і рятувальні підрозділи МНС зламали двері помешкання і визволили із зачиненої квартири чотирьох- і трирічного хлопчиків та п’ятирічну дівчинку.

Найперше, що зробили рятівники, – це нагодували дітей.

За повідомленням чернівецьких ЗМІ, двох старших дітей передали до притулку для неповнолітніх, а найменшого хлопчика – у Будинок дитини. Однак трирічний малюк був настільки слабким, що його відразу перевели до міської дитячої лікарні. Дитина не може самостійно ходити, не розмовляє і потребує комплексного обстеження та лікування.

Батьків дітей виявили на наступний день. Вони обоє перебували у стані похмілля.

За словами матері, найменший син «не ходить через застарілу травму», отриману під час гри з собакою.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Матері дітей загрожує кримінальна відповідальність. А 27 травня на засіданні Чернівецького міськвиконкому розглядатиметься питання про позбавлення цієї жінки батьківських прав.