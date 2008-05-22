Погода не дасть киянам втекти з виборів на шашлики

23 травня погоду в Україні визначатиме циклон з центром над західними областями; вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східних областей, пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 травня температура вночі 11-16°; вдень у західних областях 14-19°, на решті території 21-26°, у східній частині 25-30°; в Карпатах вночі 7-12° тепла, вдень 10-15°.

24-25 травня буде мінлива хмарність. 24 травня пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 19-25°, у південній та східній частинах місцями 26-28°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 13-18°. 25 травня в Україні, окрім південної частини, місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 13-18°, на півдні та сході 19-24°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с..

26- 27 травня - переважно без опадів, лише у східних областях, вночі 26 травня місцями у південній, а вдень 27 травня у західній частині невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 4-10° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 14°; вдень у східних областях 11-16°, на решті території 16-22°, на Закарпатті, а 27 травня і в південній частині 20-26°, 26 травня у північних та більшості центральних областей 13-18°.

У Києві та області завтра, 23 травня, пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°. По області температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

24-25 травня утримається мінлива хмарність. 24 травня очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°. 25 травня місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

26- 27 травня - переважно без опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 26 травня 13-18°, 27 травня 17-22°.