Ані Лорак називають однією з фавориток Євробачення

Українська співачка Ані ЛОРАК є однією з фавориток міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення».

Про це свідчить опитування слухачів із 43 країн, проведений телерадіокомпанією Бі-Бі-Сі.

Зокрема, як повідомляє сайт компанії, на прохання Бі-Бі-Сі 43 телеглядачі, по одному з кожної країни-учасниці "Євробачення", подивилися відеокліпи всіх пісень, виставлених на конкурс цього року, і обрали свою десятку кращих.

Найбільше їм сподобалася шведська співачка Шарлотт ПІРЕЛЛІ з композицією "Hero", слідом за нею йде українка А.ЛОРАК, для якої Філіпп КІРКОРОВ склав пісню Shady Lady ("Легковажна панночка").

Російський співак Діма БІЛАН в цьому рейтингу глядацьких симпатій посідає п`яте місце слідом за Швейцарією і Сербією.

Як повідомлялося, сьогодні в столиці Сербії відбудеться другий півфінал музичного шоу Євробачення, в якому візьмуть участь 19 виконавців, зокрема й А.ЛОРАК.

Перші дев`ять фіналістів визначаться під час голосування телеглядачів у Великобританії, Франції і Сербії. Десятого фіналіста назвуть представники журі з числа музичних експертів, імена яких тримаються в таємниці.

Сербські букмекери дають найбільші шанси на потрапляння у фінал Україні (коефіцієнт 1,05) і Швеції (коефіцієнт 1,12). Трійка лідерів, згідно з голосуванням журналістів, у прес-центрі Євробачення: Швеція, Україна і Туреччина.