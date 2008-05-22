Секретаріат Президента підказує НБУ правильне рішення щодо курсу гривні
Є п`ять днів поміркувати, подискутувати...
|Олександр ШЛАПАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив журналістам на прес-конференції в Києві.
При цьому він зазначив, що до цієї дискусії необхідно залучити економічний блок уряду.
«Мені здається, що це рішення (встановити офіційний курс гривні на рівні 4,85 грн./дол. – УНІАН) не є правильним у ситуації, яку ми переживаємо… І я думаю, що дискусія щодо цього рішення ще попереду», - сказав О.ШЛАПАК.
Він зазначив, що предметом такої дискусії є, зокрема, питання обгрунтованості такого рішення і його впливу на бюджетні показники, на показники зовнішньоторговельного сальдо України в контексті дії норм СОТ, а також реальні фінансові втрати або вигоди населення.
При цьому О.ШЛАПАК повідомив, що, за попередніми оцінками, зміна курсу могла привести до втрати грошей населенням в обсязі близько 6 млрд. грн.