Секретаріат Президента підказує НБУ правильне рішення щодо курсу гривні

Секретаріат Президента сподівається, що правління і рада НБУ протягом 5 днів, відведених на це законодавством, проведуть серйозну дискусію і ухвалять зважене, обгрунтоване рішення щодо офіційного курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив журналістам на прес-конференції в Києві.

При цьому він зазначив, що до цієї дискусії необхідно залучити економічний блок уряду.

«Мені здається, що це рішення (встановити офіційний курс гривні на рівні 4,85 грн./дол. – УНІАН) не є правильним у ситуації, яку ми переживаємо… І я думаю, що дискусія щодо цього рішення ще попереду», - сказав О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що предметом такої дискусії є, зокрема, питання обгрунтованості такого рішення і його впливу на бюджетні показники, на показники зовнішньоторговельного сальдо України в контексті дії норм СОТ, а також реальні фінансові втрати або вигоди населення.

При цьому О.ШЛАПАК повідомив, що, за попередніми оцінками, зміна курсу могла привести до втрати грошей населенням в обсязі близько 6 млрд. грн.