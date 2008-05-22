Прогноз: влітку курс долара повернеться на стару позначку

Банкіри прогнозують, що до літа курс долара повернеться до колишньої позначки - 4,9-5,0 гривень за долар.

Як пише газета «Дело», за прогнозами експертів, до сезону відпусток курс американської валюти на наявному ринку підніметься до позначки 4,9-5,0 гривень за долар.

У зв`язку з цим банкіри радять не поспішати розлучатися з американською валютою.

"Зараз вартість долара знаходиться практично на самому дні. Щойно уряд почне проводити розрахунки за газ, відшкодовувати ПДВ і проводити інші гривневі виплати, курс американської валюти зросте. Можливо, не відразу, але, найімовірніше, курс повернеться в коридор 4,95-5,0", - вважає начальник управління ділінгу банку "Хрещатік" Валерій ДОАГА.

Газета зазначає, що основна причина того, що мільйони українців, які одержують зарплату в доларах, стали біднішими - боротьба з інфляцією. Наявний курс долара тісно взаємозв`язаний з міжбанківським ринком: падіння/зростання курсу на міжбанку практично спричиняє його зниження/збільшення на наявному ринку.

З ним згоден начальник казначейства Укрсоцбанку Фелікс ІНДЕНБАУМ. "За всіма економічними показниками ринок має стабілізуватися в районі 4,9-5,0. Але це відбудеться за умови, що ні уряд, ні Президент не здійснюватимуть різких політичних маневрів", - прогнозує він.