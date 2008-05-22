Від зміцнення гривні виграють Нафтогаз і нафтопереробні заводи
20:56, 22 травня 2008Суспільство
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... але енергоресурси дешевші не стануть
Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявляє, що НАК «Нафтогаз України» і українські нафтопереробні заводи виграють від зміцнення гривні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ніякого здешевлення енергоресурсів ми не одержимо. Я думаю, що, безперечно, зміцнення гривні позитивно позначиться на фінансовому оздоровленні НАК «Нафтогаз України», який заробить зайву копійку. Запрацюють НПЗ, а кінцевий споживач, безперечно, одержуватиме енергоносії за ціною, за якою одержує сьогодні», - сказав О.ШЛАПАК.
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