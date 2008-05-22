Богословська і Горбаль звинувачують Тимошенко у підкупі виборців

Партія регіонів заявляє про використання урядом адміністративних ресурсів для прямого підкупу виборців Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили кандидат у мери Києва від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ і народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА.

«Уряд у рамках реалізації власної виборчої кампанії в Києві за рахунок державних коштів прийняв безпрецедентне розпорядження № 718-з від 14 травня «Про матеріальне заохочення 2008 року окремих категорій працівників підприємств залізничного транспорту, які розташовані в Києві». Це означає, що з травня залізничники тільки міста Києва отримуватимуть надбавки до зарплати. Під час виборів у Києві чи не є це політичною корупцією?», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, такі рішення уряду є зловживанням влади з корисливих мотивів. «Такого не було ніколи. Коли влада брала участь у виборах, вона приймала рішення і водночас вносила відповідні законопроекти. Це означає, що якщо завтра будуть вибори в Сумах, то залізничників Сум теж заохотять окремим розпорядженням уряду. Це аморально й антизаконно», - додала депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА також вважає, що рішення уряду про виділення з державного бюджету 1,696 млрд. грн. київської влади на соціальні виплати та капіталовкладення також є протизаконним. «Такі питання може вирішувати тільки Верховна Рада і лише через внесення змін до бюджету всієї країни загалом», - наголосила вона. Як стверджує депутат, жодне з відповідних розпоряджень уряду наразі не опубліковано.

«Рішення уряду, які стосуються фінансування тих чи інших програм у Києві – це анонсування нібито прийнятих рішень. Ми зараз маємо справу з такою новою цікавою формою, як фіктивні розпорядження. По завершенні виборчої кампанії, я думаю, всі шукатимуть вдень з вогнем, де ж ці рішення», - сказав своєю чергою В.ГОРБАЛЬ.

За його словами, зараз не здійснюється фінансування програм, передбачених законом про виконання Києвом функцій столиці.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня уряд прийняв рішення про виділення з державного бюджету 1,696 млрд. грн. київській владі на соціальні виплати та капіталовкладення.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, 350 млн. грн. з цієї суми буде спрямовано на соціальні виплати у сфері освіти та охорони здоров`я, а також на виплати для пенсіонерів.

«На капіталовкладення з державного бюджету буде виділено 1,340 млрд. грн.», - повідомила прем`єр-міністр.