Розкрито канал продажу людей з України в Польщу

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Управління МВС України в Житомирській області викрили канал продажу жителів Житомирщини на територію Польщі у трудове рабство для жебракування.

Як повідомила УНІАН працівник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК, "такий безпрецедентний випадок міліція області зафіксувала вперше".

За її словами, встановлено 5 постраждалих, яких у 2005 році незаконно вивезли у Польщу з метою подальшої трудової експлуатації та жебракування - жінок віком від 25 до 38 років та їхніх малолітніх дітей.

Як розповів УНІАН начальник відділу боротьби з торгівлею людьми Віктор КУРБАТОВ, все почалося в червні 2005 року, коли в одному з сіл на Житомирщині з’явилися незнайомці, які пропонували роботу за кордоном - тисячу доларів на місяць за догляд за літніми людьми. При цьому дозволяється брати з собою дітей.

"Невдовзі за туристичною візою 23-річну жінку з 4-річним сином та 30-річну її сусідку разом з 5-річним хлопчиком та 3-річною донькою вербувальники переправили на територію Польщі, де їх зустріли вже інші люди, забрали документи та примушували жебракувати", - розповів В.КУРБАТОВ.

Він сказав, що у 2007 році нашим землячкам вдалося повернутися на батьківщину.

За фактом торгівлі людьми та трудової експлуатації слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ст.149 Кримінального кодексу України. Встановлено особу одного з вербувальників, 29-річного громадянина Молдови. Слідство наразі з’ясовує обставини скоєння цих злочинів. Окрім того, працівники міліції володіють інформацією, що з подачі цих же зловмисників на території Російської Федерації жебракують жителі Житомирщини, що мають явно виражені ознаки інвалідності.