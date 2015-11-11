Обама першим серед президентів США з'явився на обкладинці ЛГБТ-журналу (фото)

13:42, 11 листопада 2015
Суспільство
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Президент США Барак Обама став першим чинним главою держави, який з'явився на обкладинці впливового американського ЛГБТ-журналу Out.

REUTERS

Редакція визнала його "союзником року" - громадським діячем, що досяг успіху на ґрунті захисту прав сексуальних меншин, передає Бі-бі-сі.

У журналі наголосили на прихильності Обами до захисту рівноправності громадян країни.

Обама / twitter.com/outmagazine

Особливо колектив Out захопила реакція президента на рішення Верховного суду визнати законними одностатеві шлюби на всій території Сполучених Штатів.

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Тоді, в червні, Обама заявив, що історичне рішення стало ударом блискавки, і назвав цей вердикт великою перемогою для Америки.

"Це рішення - перемога для пар геїв і лесбійок, які так довго боролися за свої базові громадянські права. Це перемога для їхніх дітей, їхні сім'ї тепер будуть визнаватися нарівні з усіма", - наголосив тоді президент США.

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