Слідча група назвала причину катастрофи Су-25 під Запоріжжям
Слідча група визначила, що причиною падіння Су-25 під Запоріжжям стало зіткнення з високовольтною лінією електропередач.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор України, заступник генпрокурора Анатолій Матіос.
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«За попередньою версією слідчої групи військових прокурорів та інспекції по розслідуванню авіакатастроф МОУ, які розпочали роботу на місці трагедії, здійснюючи тренувальний політ на наднизькій висоті, літак допустив зіткнення з високовольтною лінією електропередач, внаслідок чого впав у районі с.Терновка Вольнянського району Запорізькоі області неподалік 255 км автомобільної траси Харків-Сімферополь», - йдеться у повідомленні.
За даними Матіоса, літак не був укомплектований боєкомплектом.
Зі скорботою інформація для ЗМІ. Сьогодні , о 9.15 трапилася авіакатастрофа військового літака СУ-25 ВПС МО України. ...Posted by Анатолій Матіос on 11 листопада 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, в Запорізькій області зазнав катастрофи військовий літак. Пілот, 1992 року народження, загинув, мирне населення не постраждало.