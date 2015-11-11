Слідча група назвала причину катастрофи Су-25 під Запоріжжям

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор України, заступник генпрокурора Анатолій Матіос.

Читайте такожГенштаб: Су-25 був справним, а його пілот – достатньо компетентним

«За попередньою версією слідчої групи військових прокурорів та інспекції по розслідуванню авіакатастроф МОУ, які розпочали роботу на місці трагедії, здійснюючи тренувальний політ на наднизькій висоті, літак допустив зіткнення з високовольтною лінією електропередач, внаслідок чого впав у районі с.Терновка Вольнянського району Запорізькоі області неподалік 255 км автомобільної траси Харків-Сімферополь», - йдеться у повідомленні.

За даними Матіоса, літак не був укомплектований боєкомплектом.

Зі скорботою інформація для ЗМІ. Сьогодні , о 9.15 трапилася авіакатастрофа військового літака СУ-25 ВПС МО України. ... Posted by Анатолій Матіос on 11 листопада 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, в Запорізькій області зазнав катастрофи військовий літак. Пілот, 1992 року народження, загинув, мирне населення не постраждало.