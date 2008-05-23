Сьогодні випускники здають тестування з географії

У п`ятницю в усіх регіонах України відбудеться тестування випускників шкіл з географії.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, до участі в тестуванні зареєструвалося 30 887 осіб. 77,2% учасників складатимуть тест українською мовою, 22,2% - російською. 0,6% учасників складатимуть тести угорською, румунською та молдовською мовами.

До проведення тестування вже підготовлено 127 пунктів тестування, до роботи яких залучено 5334 фахівці.

Інформаційний центр незалежного оцінювання нагадує, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка розпочалася 22 квітня, триватиме до 4 червня. Ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь у основній сесії, мають можливість скласти тести під час додаткової сесії, яка відбудеться з 26 червня до 4 липня.