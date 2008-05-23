Українській олії оголосять війну у Європі?

Директор Українсько-Європейської Бізнес Ради Джеймс УІЛСОН називає дивним намір Європейської комісії запровадити санкції проти всього виробництва олії в Україні.

Таку думку він висловив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я знаходжу це дуже дивним, що кажуть про заходи проти всього виробництва країни, це звучить досить незвично для мене”, - сказав він.

Дж.УІЛСОН зазначив, що на сьогодні і досі не дуже зрозуміло, в чому конкретно полягала скарга, направлена Євро комісії, і чи була ця скарга достатньо обґрунтованою.

Директор Українсько-Європейської Бізнес Ради зазначив, що взагалі нормальною комерційною практикою вважається, що, коли компанія виробила забруднену продукцію, вона має бути відкритою і схвалити необхідні рішення, в тому числі щодо того чи відкликати таку продукцію з ринку.

“І, звичайно, має бути рішення по конкретній компанії”, - сказав Дж.УІЛСОН.

Крім того, він висловив переконання у тому, що мають бути оприлюднені усі факти щодо того, де саме відбулося забруднення, за якої причини - за вини виробника, транспортувальника, недостатності контролю чи випадково.

Він також висловив переконання у тому, що у випадку запровадження санкцій ці санкції мають бути пропорційними і спрямованими на неповторення проблеми в майбутньому. Так, якщо забруднення відбулося у виробників, відповідні заходи мають бути спрямовані на виробників, якщо ж забруднення сталося при транспортуванні - то заходи мають бути спрямовані на контроль за транспортними компаніями.

“Я сподіваюсь, що скарга (подана до Єврокомісії - УНІАН) буде належним чином обґрунтована, і факті будуть публічними, а також, що всі заходи будуть пропорційними, тобто спрямованими на усунення проблеми, а не простою забороною”, - сказав Дж.УІЛСОН.

Як стало відомо УНІАН з дипломатичних джерел, скарга щодо української олії була подана Єврокомісії Федерацією виробників олії та протеїнового харчування FEDIOL. FEDIOL об’єднує чотири компанії A.D.M, CARGILL, BUNGE, SAIPOL, які разом контролюють близько 75% європейського ринку рослинної олії.

Президент FEDIOL, Директор стратегії, розвитку та людських ресурсів компанії Cereol SA (дочірньої компанії BUNGE – УНІАН) Анрі РІЙО, а також прес-служба компанії CARGILL відмовилися від коментарів, запропонувавши звертатися до представника FEDIOL в Бельгії, якій поки також виявився не доступним для коментарів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Єврокомісія планує запровадити жорсткі умови на імпорт української олії.

Забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.