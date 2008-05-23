На Донеччині Жигулі врізалися в автозупинку: 3 загиблих, 5 поранених
12:26, 23 травня 2008Суспільство
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Триває розслідування
Сьогодні о 8.35 у Торезі Донецької області автомобіль „ВАЗ-2106” виїхав на автобусну зупинку і скоїв наїзд на людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули троє людей – 56-річний пасажир легковика та двоє жінок. Також постраждали 5 людей - водій, дві його пасажирки та дві жінки на зупинці.
На місці працювала група рятувальників МНС. Триває розслідування.
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