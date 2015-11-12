Краматорські правоохоронці пройшли інструктаж перед виборами

З особовим складом Краматорського відділу Головного управління Національної поліції у Донецькій області проведений інструктаж по відпрацюванню реагування на виникнення можливих порушень в ході виборів, які відбудуться в Краматорську 15 листопада.

Після занять для співробітників поліції було організовано тестування, на якому правоохоронці показали позитивні результати, передає vp.donetsk.ua. Читайте такожУ Краматорську реконструюють центральну площу Крім того, правоохоронці предметно вивчили низку статей із закону "Про Національну поліцію".

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