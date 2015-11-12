РФ перекине до Криму партію новітніх винищувачів

Про це повідомляє " РИА Новости ".

"У відповідності з планом переозброєння ЧФ на нові зразки військової техніки до 2016 року Морська авіація флоту отримає ще кілька літаків Су-30СМ. Також в січні наступного року 20 чорноморських льотчиків пройдуть перепідготовку на нові типи літаків", - підкреслив Воскресенський.

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Також він зазначив, що в даний час завершується переозброєння на Су-30СМ штурмової авіаційної ескадрильї окремого морського штурмового авіаційного полку (приблизно 16 літаків) ЧФ. Паралельно з прибуттям нових винищувачів оновлюється арсенал засобів повітряного ураження, які здатні застосовувати сучасні літаки.

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"З початку року льотчики морської авіації ЧФ освоїли вісім нових винищувачів. В ході різних навчань Су-30СМ в Криму виконували стрільби некерованими ракетами та бомбометання по різним типам цілей, довівши свою високу ефективність", - повідомив представник прес-служби ЧФ.

Довідка. Двомісний багатоцільовий винищувач-перехоплювач Су-30СМ призначений для управління груповими бойовими діями при завоюванні "панування в повітрі", знищення десантів умовного противника в повітрі, а також для ведення повітряної розвідки та знищення наземних і надводних цілей.