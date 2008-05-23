У компанії «Мостобуд» - новий голова правління

На чергових загальних зборах акціонерів ОАО «Мостобуд» головою правління компанії обраний Юрій ШАПІРОВСЬКИЙ, до цього що працював головним інженером і членом наглядової ради акціонерного товариства. Про це повідомив УНІАН радник голови наглядової ради з питань зв`язків із ЗМІ і громадськими організаціями Віктор КОРОБКОВ.

Головним інженером і членом правління ВАТ призначений Михайло МАРТИНЮК, який працював раніше керівником будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві.

Колишній голова правління «Мостобуда» Валерій КОРОТИЧ призначений на іншу посаду, у зв`язку із закінченням терміну контракту.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство «Мостобуд» - лідер мостобудування в Україні і СНД.

Більше 60 років Мостобудівний трест «Мостобуд №1» був найпотужнішою мостобудівною компанією колишнього СРСР. Натомість, у 1990-і роки почався відтік кваліфікованих кадрів, і колектив дещо втратив провідні позиції в галузі.

Відродження лідерських позицій «Мостобуду» почалося з приходом в 2003-му році нових ефективних власників і заміни частини менеджменту радянської психології новою ефективною командою на чолі з головою наглядової ради Володимиром ПРОДИВУСОМ.

З 2003 року обсяги будівельно-монтажних робіт, виконаних ВАТ «Мостобуд» зросли більш ніж у 8,5 раза і перевищили в 2007 році 1,1 мільярда гривень.

Сьогодні на кошти Державного і місцевих бюджетів компанія здійснює будівництво надскладних Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві довжиною 7,01 км, автомобільної магістралі через Дніпро в Запоріжжі довжиною 9,1 км, залізнично-автомобільного мостового переходу в столиці та інших важливих об`єктів транспортної інфраструктури України. Зокрема, завершене будівництво причалу в Одеському морському торговому порту.

ВАТ «Мостобуд» є членом Української будівельної асоціації.