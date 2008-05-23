Єврокомісія схвалила умови імпорту української олії

Єврокомісія схвалила умови імпорту української соняшникової олії.

Про це УНІАН повідомили у Єврокомісії.

Єврокомісія, зокрема, вимагає сертифікатів про відсутність домішок мінеральних мастил в будь-які партії української олії, що постачається на експорт до країн Європейського Союзу.

Згідно з рішенням, сертифікати будуть вважатися дійсними тільки після того як Єврокомісія оцінить встановлену Україною процедуру взяття проб та здійснення лабораторних аналізів соняшникової олії і формально погодиться з такою системою сертифікації.

Комісія також поінформує країни-члени ЄС щодо цього, а система контролю та сертифікації, запропонована українською владою, має бути підтримана Постійним комітетом з питань продовольчого ланцюга та здоров’я тварин Єврокомісії.

Країни-члени також мають запровадити належні заходи з взяття проб та здійснення аналізу кожної партії соняшникової олії походженням з України для підтвердження відсутності забруднення мінеральними мастилами. Країни-члени мають інформувати Єврокомісію про негативні результати аналізів через швидку систему оповіщення для продовольства та кормів. Позитивні результати аналізів (результати що засвідчують відсутність мінеральних мастил в українській олії – УНІАН) мають передаватися Єврокомісії кожні три місяці.

Єврокомісія планує переглянути запроваджені заходи не раніше ніж через рік.

Як повідомляв УНІАН, забруднену соняшникову олію походженням з Україну було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після виявлення Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, що містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом забруднена олія була виявлена в 13-ти країнах-членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та в 9-ти третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдівах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Єврокомісія заявила, що 23 травня планує запровадити жорсткі умови на імпорт української олії.