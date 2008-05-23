Путін: Росія і Україна повинні розвивати продовольчу безпеку

Росія і Україна повинні розвивати кооперацію у сфері продовольчої безпеки. Таку думку висловив сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир Путін під час зустрічі з головою українського уряду Юлією Тимошенко в Мінську.

Керівник російського уряду нагадав, що сторони вже обговорювали проблеми продовольчої безпеки. На його думку, ця тема набуває особливої актуальності з урахуванням важкої ситуації на світових продовольчих ринках.

В.Путін додав, жодна з країн не застрахована від проблем на ринку продовольства. Як приклад він привів торішню засуху на Україні, коли Росія надала їй допомогу.

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