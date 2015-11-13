Окупаційна влада Криму дозволила встановити пам'ятник "ввічливим людям" у Сімферополі

Про це повідомляє ТАСС.

Пам'ятник планується встановити в Сімферополі. Про це повідомив "глава адміністрації" міста Геннадій Бахарєв.

За словами "глави адміністрації", пропозиції від архітекторів будуть прийматися до 20 листопада.

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«Зараз вже подано чотири заявки. Всі вони наповнені емоціями і вражають. Ми розглядаємо три місця в Сімферополі для встановлення цього пам'ятника», - сказав він.

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Пам'ятник хочуть встановити в березні 2016 року, до другої річниці окупації Криму. Найближчим часом буде відкрито рахунок, на який можна перерахувати кошти. Однак, необхідна для установки сума поки невідома. За словами Бахарєва, якщо не вистачить народних засобів, ще частину внесуть спонсори.

Перший в Росії пам'ятник «ввічливим людям» було відкрито 6 травня 2015 року в місті Білогорську Амурської області. Скульптура зображує собою фігуру солдата з кошеням на руках. Його відкриття приурочили до Дня Перемоги.