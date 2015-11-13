МВС Словаччини: на борту вертольота могли бути контрабандисти або нелегальні мігранти
На борту українського вертольота, який розбився на сході Словаччини, могли бути контрабандисти або нелегальні мігранти.
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Роберт Калиняк, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Dennik.sk. За словами міністра, ймовірна причина аварії в тому, що пілот, намагаючись залишитися не поміченим словацькими авіадиспетчерами, летів дуже низько в умовах густого туману.
Читайте такожУ Словаччині розбився український цивільний гелікоптер, 6 людей загинули - Reuters
Поки поліція не може встановити стать і національність загиблих пасажирів вертольота.
"Він робив небезпечні маневри, особливо коли в умовах поганої погоди летів дуже низько", - зазначив Роберт Калиняк.
"Пряма, безпосередня причина аварії, звичайно, в цей момент все ще невідома і підлягає розслідуванню", - зазначив міністр.
"Це надзвичайно сумна подія. Ви бачите, що контрабандисти або торговці не збираються уникати будь-яких небезпечних видів діяльності, щоб перетнути наш кордон", - підкреслив Роберт Калиняк.
Як повідомили словацькі ЗМІ, на сході Словаччини неподалік від кордону з Україною розбився український вертоліт, внаслідок чого загинуло 6 осіб.