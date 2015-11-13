МВС Словаччини: на борту вертольота могли бути контрабандисти або нелегальні мігранти

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Роберт Калиняк, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Dennik.sk. За словами міністра, ймовірна причина аварії в тому, що пілот, намагаючись залишитися не поміченим словацькими авіадиспетчерами, летів дуже низько в умовах густого туману.

Читайте такожУ Словаччині розбився український цивільний гелікоптер, 6 людей загинули - Reuters

Поки поліція не може встановити стать і національність загиблих пасажирів вертольота.

"Він робив небезпечні маневри, особливо коли в умовах поганої погоди летів дуже низько", - зазначив Роберт Калиняк.

"Пряма, безпосередня причина аварії, звичайно, в цей момент все ще невідома і підлягає розслідуванню", - зазначив міністр.

"Це надзвичайно сумна подія. Ви бачите, що контрабандисти або торговці не збираються уникати будь-яких небезпечних видів діяльності, щоб перетнути наш кордон", - підкреслив Роберт Калиняк.

Як повідомили словацькі ЗМІ, на сході Словаччини неподалік від кордону з Україною розбився український вертоліт, внаслідок чого загинуло 6 осіб.