Посольство: На борту українського гелікоптера було 6 людей, п'ятеро з них - не слов'янського походження

Про це заявив перший секретар посольства України в Словаччині Ігор Крачковський, передає "112 Україна".

За даними посольства, вертоліт, швидше за все перевозив нелегальних мігрантів. На борту було шість осіб, з яких п'ятеро не слов'янської зовнішності. Щодо їх громадянства інформації поки немає.

"За отриманою інформацією від представника МВС, у середу поліція Словаччини зафіксувала переліт незнайомого літального апарату у пункту пропуску. Вірогідною причиною аварії могла бути погана видимість у зв'язку з погодними умовами, був густий туман. Пізніше поліція у Міхаловці Кошицького краю знайшла 6 людських тіл, 5 з яких не слов'янського походження. Ймовірно, мова йде про вчинення злочину, про перевезення нелегальних мігрантів. Є підтвердження, що вертоліт був український. Зараз ведуться рятувальні роботи, щодо жертв аварій буде проведено розтин з метою встановлення причин смерті. Щодо громадянства осіб, постраждалих компетентні органи Словаччини в даний час інформацією не володіють", - сказав Крачковський.

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Куди прямував вертоліт також поки не відомо. "Такої інформації не було надано, ми контактували з МВС. Єдине, що це інформація з преси, про те, що технічними засобами не було зареєстровано переліт. Він летів очевидно дуже низько і в тумані", - сказав Крачковський.

Версію про нелегальних мігрантів висловили в Закарпатській ОДА. Також можливо, що вертоліт вилетів зі Львівської області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 30 км. від словацько-українського кордону виявили уламки українського вертольота. Катастрофа сталася ще в середу, проте через непогоду виявити уламки вдалося тільки сьогодні.