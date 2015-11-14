Рейси до Парижу виконуються за графіком - прес-служба "Борисполя"

Про це повідомила керівник прес-служби аеропорту Оксана Ожигова на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент всі рейси до Парижу виконуються згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Ожигова додала, що у зв'язку з посиленням безпеки в аеропортах Парижа можливі затримки рейсів на прибуття в "Бориспіль".

"У зв'язку з посиленням заходів безпеки в аеропортах Парижа можливі відстрочки рейсів на прибуття. Просимо стежити за розкладом польотів на сайті аеропорту", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.