У Харкові горів найбільший ринок України (фото)

Про це кореспондентові УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

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За його словами, локалізація пожежі відбулася об 11:30. В цілому площа горіння перевищила 2,5 тис. кв м. У гасінні були задіяні близько 80 працівників ДСНС та курсантів Національної академії цивільного захисту населення, а також 20 одиниць пожежної техніки.

Лупандін наголосив, що для охорони громадського порядку та забезпечення цілісності майна підприємців були залучені працівники поліції та Національної гвардії України.

На цей час на території торговельного центру відкритого вогню немає, однак продовжується тління. Пожежні проводять розбирання та проливання осередку займання. Також працює слідчо-оперативна група, яка встановлює можливі причини пожежі.

За медичною допомогою ніхто не звертався. На цей час відомостей про постраждалих та загиблих немає.

Пожежа на території найбільшого в Україні торговельного центру "Барабашово" сталася сьогодні, 14 листопада, о 9:20.