Ані Лорак сьогодні у фіналі Євробачення виступає під номером 18

Сьогодні увечері у Белграді відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2008», на якому шляхом голосування оберуть переможця.

Як повідомляється на веб-сайті Першого національного каналу, за результатами жеребкування, Ані ЛОРАК, яка представляє Україну на конкурсі, виступить у фіналі під номером 18.

Початок прямої трансляції фіналу «Євробачення» на Першому Національному о 22.00.

Загалом, за результатами двох півфіналів, на сцені виступлять 25 представників різних країн. Окрім двадцяти фіналістів, іще п’ять країн мають право брати участь у фіналі конкурсу без проходження кваліфікації: це Іспанія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Сербія – як переможець торішнього конкурсу.

До п’ятірки фіналістів конкурсу, за даними Бі-Бі-Сі, мають усі шанси потрапити росіянин Діма БІЛАН, шведська співачка Шарлотт ПІРЕЛЛІ, українка Ані ЛОРАК, співак Паоло МАНЕГУЦЦІ зі Швейцарії та сербка Єлена ТОМАШЕВИЧ. Зокрема, Д.БІЛАН (РФ) виступатиме передостаннім – 24-м, Діана ГУРЦКАЯ (Грузія) – 17-ю, представниця Швеції Ш.ПІРЕЛЛІ (яку вважають найголовнішою конкуренткою Ані ЛОРАК) – 15-ю, дует "Mor ve otesi" (Туреччина) – виступатиме під 12-м номером, Сербія – 23-ю, Польща – 10-ю, Азербайджан – 20-м, Вірменія – 5-ю.

Нагадаємо, 22 травня Ані ЛОРАК виборола місце для участі у фіналі «Євробачення», нашу країну назвали першою у списку фіналістів, що означає, що Ані ЛОРАК стала однією з фавориток цьогорічного пісенного змагання.

Цього року вперше в історії «Євробачення» вручатиметься спеціальний приз – кришталевий мікрофон. Він точно копіює оригінальний мікрофон, яким користувалися учасники першого фестивалю «Євробачення» 1956 року в швейцарському місті Лугано.