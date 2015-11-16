Порошенко привітав зі святом і пояснив ЗМІ, що означає "займатися інформацією, а не пропагандою"

10:58, 16 листопада 2015
Суспільство
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Президент підкреслив, що існування незалежного телебачення і радіо в Україні є гарантією демократичного розвитку держави.

Порошенко поздравил работников радио и телевидения с праздником / Фото УНИАН

ЗМІ мають залишатися відповідальними, щоб протистояти гібридним атакам агресора в інформаційній війні, переконаний президент України Петро Порошенко.

Як ідеться у його вітанні з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, існування незалежного телебачення і радіо в Україні є гарантією демократичного розвитку держави, і ця незалежність забезпечується не власниками медіа-бізнесу, а журналістами, операторами, інженерами - тими, хто безпосередньо створює картину дня.

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«Займатися інформацією, а не пропагандою - означає об’єктивно ставитися до дій влади, критикуючи помилки, але визнаючи й позитивні результати. Це відрізняє наші вітчизняні телеканали і радіо, які не дозволяють перетворювати себе на інструменти інформаційних маніпуляцій. Сьогодні, у складний для нашої країни час нових викликів і загроз, важливо залишатися відповідальними, щоб протистояти гібридним атакам агресора в інформаційній війні», - наголосив Порошенко.

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