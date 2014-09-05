НАТО займеться вивченням нових російських гібридних методів ведення війни

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту НАТО в Уельсі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Значна частина цієї роботи буде доручена Центру стратегічних комунікацій НАТО в Латвії, основними напрямками роботи якого є пропаганда та методи ведення інформаційних кампаній. НАТО має намір навіть "проводити навчання для протидії гібридній військовій загрозі".

"Ми повинні забезпечити ефективну відповідь НАТО на специфічні виклики, представлені погрозами гібридних методів ведення війни, коли використовується широкий набір бойових і диверсійних операцій з використанням військових, напіввійськових та цивільних структур у глибоко інтегрованій манері", - підкреслюється в заяві.

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Глава центру реагування на кризи у штабі об'єднаних збройних сил НАТО в Європі бригадний генерал Ніко Так пояснив термін "гібридна війна": "Мова йде про використання класичних збройних сил, диверсійних груп, незаконних збройних формувань паралельно з організацією громадських протестів під впливом інформаційно-пропагандистських засобів, що доповнюються хакерськими атаками на інформаційні системи супротивника. Всі ці засоби використовуються концентровано з метою досягнення чітко визначених політичних цілей".