Кому дістанеться "Золота пальмова гілка" Каннського кінофестивалю?

У Каннах сьогодні будуть оголошені імена переможців кінофестивалю, кращий з яких одержить вищу нагороду - "Золоту пальмову гілку", повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Найпрестижніший у світі фестиваль підійшов до фіналу без явного лідера. Передбачити ім`я переможця важко навіть експертам. Водночас вони вважають, що найбільше шансів на перемогу у Клінта ІСТВУДА з картиною "Підміна" й француза Арно ДЕПЛЕШАНА, який привіз у Канни стрічку під назвою "Різдвяна історія".

Сам голова журі, відомий актор і режисер Шон ПЕНН оцінив підбір фільмів на нинішньому фестивалі як хороший. При цьому він підкреслив, що цього року в Каннах значно збільшилося число картин, які мають політичне звучання. Традиційно, не обійшли увагою фестиваль і суперзірки кіноіндустрії. Зі своїми роботами тут побували режисери Стівен СПІЛБЕРГ, Вуді АЛЛЕН, Емір КУСТУРІЦА й багато інших. Відвідала Канни й співачка МАДОННА: вона приїжджала як продюсер документального фільму про африканських жертв СНІДу.

Всього в конкурсній програмі було показано 22 фільми. Підсумки фестивалю стануть відомі сьогодні ввечері.