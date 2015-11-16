У Сєвєродонецьку відкрили пункт обігріву

Як повідомляє Северодонецкие страсти, в пункт обігріву, в разі необхідності для тимчасового перебування, можуть звертатися вимушені переселенці, які у зв'язку з АТО покинули свої будинки і громадяни, які приїжджають для оформлення необхідних документів у місто Сєвєродонецьк.

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Також в пунктах обігріву є спальні місця, чиста постіль та гарячий чай. Кожен, хто потребує негайної допомоги в період холодів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують за адресою р. Сєвєродонецьк, вул. Новікова 1Б, або за телефоном 101.