У Сєвєродонецьку відкрили пункт обігріву
15:47, 16 листопада 2015Суспільство
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У зв'язку з пониженням температури повітря та погіршенням погодних умов, для надання допомоги населенню на території 12-ої пожежно-рятувальної частини, Сєвєродонецьким ГУ ДСНС України в Луганській області, було організовано пункт обігріву.
Пункт обігріву у Сєвєродонецьку / news.sever-strasti.com
Як повідомляє Северодонецкие страсти, в пункт обігріву, в разі необхідності для тимчасового перебування, можуть звертатися вимушені переселенці, які у зв'язку з АТО покинули свої будинки і громадяни, які приїжджають для оформлення необхідних документів у місто Сєвєродонецьк.
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Також в пунктах обігріву є спальні місця, чиста постіль та гарячий чай. Кожен, хто потребує негайної допомоги в період холодів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують за адресою р. Сєвєродонецьк, вул. Новікова 1Б, або за телефоном 101.
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