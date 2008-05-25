”Золоту гілку” Каннського фестивалю одержав фільм ”Між стін”

"Золоту пальмову гілку" 61-го Каннського кінофестивалю одержав фільм Лорана Канте "Між стін" (Entre les murs), повідомляє агентство AFP. Рішення оголосив голова журі Шонн Пенн на урочистій церемонії закриття фестивалю в неділю ввечері. "Це чудовий фільм, - зазначив американський актор і кінорежисер. - Рішення журі було одностайним".

Фільм "Між стін" розповідає про щоденне життя молодої вчительки французької мови в коледжі для неблагополучних дітей. Фільм був знятий за мотивами автобіографічного роману Франсуа Бігодо. "Ми хотіли зняти фільм про сучасне французьке суспільство: різноманітне, сповнене життя і складне", - сказав Канте, приймаючи головний приз з рук Роберта де Ніро.

Французький фільм перемагає на фестивалі в Каннах вперше з 1987 року.

Приз кращому акторові одержав Бенісіо дель Торо за роль Ернесто Че Гевари в чотиригодинному фільмі Стівена Содерберга "Партизан" (Guerrilla) про легендарного латиноамериканського революціонера.

Кращою актрисою визнана бразильянка Сандра Корвелоні за головну роль у фільмі Уолтера Сейлса і Даніели Тома "Лінія проходу" (Linha de Passe).

Приз кращому режисерові одержав турок Нурі Більге Джейлан за картину "Три мавпи".

Журі фестивалю також відзначило фільм "Гомора" італійця Маттео Гарроне, знятий за однойменною книгою. Картина розповідає про калабрійську мафію.

Премію за кращий сценарій одержали брати Люк і Жан-П’єр Дарденн за "Мовчання Лорни" (Le Silence de Lorna).

Приз за заслуги перед кінематографом одержали Катрін Деньов і Клінт Іствуд, який виступив в ролі режисера і представив на фестивалі свій новий фільм "Обмін" (The Exchange) з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Лента.ру