Київський виборчком намагається зібрати дані з районних комісій

Станом на 20.00 явка виборців за даними з 9-ти районів столиці становила близько 45,26%.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю годину до Київської міської територіальної виборчої комісії повну інформацію щодо явки виборців станом на 20.00 надали такі райони: Голосіївський – 50,68%; Дарницький – 46,62%, Дніпровський – 48,77%, Оболонський – 51,09%, Печерський – 51,16%, Подільський – 54,62%, Святошинський – 51,19%, Солом’янський – 49,12% і Шевченківський – 49,84%.

Деснянський район надав дані частково по дільницях: явка виборців поки що становить 13,02%.

За оперативними даними, яку оприлюднила голова тервиборчкому в прямому ефірі ТРК «Київ», явка виборців в Києві на 20.00 становила 48,23%.

Як повідомляв УНІАН, тервиборчком очікує явку трохи більше 50%.