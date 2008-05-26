Кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що зараз ще рано підбивати підсумки виборів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у виборчому штабі БЮТ.

«Я б не поспішав зараз робити висновок щодо результатів голосування», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що штаб БЮТ проводить паралельний підрахунок голосів і матиме результат раніше, ніж Київська міська територіальна виборча комісія.

За словами кандидата, лише після оприлюднення остаточних результатів можна буде говорити про майбутню конфігурацію у Київраді.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що незалежно від результатів БЮТ подасть позов у суд. «Незалежно від того, які будуть результати, наш блок прийме рішення про звернення до суду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, представники БЮТ зараз збирають відповідні докази.