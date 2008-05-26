Луценко: міліція претензій до соціологів не має

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що очолюване ним відомство оцінює хід голосування на виборах Київського мера «як в цілому нормальний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після голосування на київській виборчій дільниці №101/10, яка знаходиться у гімназії №153.

«МВС оцінює ці вибори як в цілому нормально», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив думку, що «найбільшою загрозою (для результатів виборів - УНІАН) є низька явка виборців».

Водночас він зазначив, що на даний час співробітниками міліції зафіксовано 27 заяв громадян щодо порушення виборчого законодавства. За його словами, ці заяви, серед яких 7 стосуються спроб підкупу виборців, перевіряються.

Крім того, міністр зауважив, що серед зафіксованих порушень також мали місце два факти, коли дві людини знищили свої бюлетені, «а інші заяви носять не такий глобальний характер».

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на даний час у міліції «не має інформації і доказів того, що соціологи якимось чином впливають на виборчий процес”.

Як повідомляв УНІАН, учасники виборів у Києві, зокрема, БЮТ, заявляли про підкуп виборців під виглядом псевдосоціологічних опитувань.