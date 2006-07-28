Випускники вузів не проходитимуть строкову службу в Збройних Силах

З 2010 року випускники вищих навчальних закладів не будуть проходити строкову службу в Збройних Силах України. Про це заявив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на нараді з ректорами вищих навчальних закладів, проведеній в Міністерстві оборони за участю міністра освіти України Станіслава НІКОЛАЄНКА.

Як повідомляє прес-служба МОН, на реалізацію Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки передбачалося значне скорочення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі і тих, що здійснюють підготовку офіцерів запасу. Це питання набуло великого суспільного розголосу. Особливо воно зацікавило студентство.

Завдяки чіткій та послідовній позиції Міністерства освіти і науки України та розуміння з боку Міністерства оборони, досягнуто домовленості щодо недопущення різкого скорочення кафедр військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів, а прийнято урядом рішення про поступове їх скорочення з 2008 року. Попередньо планувалося це зробити ще в цьому навчальному році.

Таке урядове рішення дало змогу задовольнити прагнення майже 14 тисяч юнаків-абітурієнтів 2006 року у здобутті додатково до вищої цивільної освіти ще й військової, повідомляє Міносвіти.

Як повідомляв УНІАН, своєю постановою від 25 липня 2006 року Кабінет Міністрів України вирішив ліквідувати кафедри військової підготовки у ряді вищих навчальних закладах. Постанова набуває чинності з 25 червня 2007 року.