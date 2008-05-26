Під Києвом зіткнулися три машини: двоє загиблих, троє поранених

У Київській області при зіткненні трьох автомобілів двоє осіб загинули і троє постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 12-й год. на 32 км автодороги Київ-Обухів поблизу с. П`ятихатки.

Водій автомобіля "Нісан", рухаючись в напрямку Києва, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем "Мерседес", що рухався в зустрічному напрямку, та автомобілем "ЗАЗ-110307", що їхав позаду "Нісана". Після зіткнення автомобіль "Мерседес" з`їхав у кювет, де перекинувся.

Внаслідок ДТП водії автомобілів "Нісан" та "Мерседес" від отриманих травм загинули на місці події, а троє пасажирів "Мерседеса" отримала тілесні ушкодження.

***Загалом минулої доби в Україні сталося 566 ДТП, в яких 31 особа загинула, 195 поранено. У тому числi 9 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.